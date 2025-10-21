Почему самолет Путина не посмеет тронуть ЕС и кто открыл для него небо: детали перелета президента в Венгрию

О возможной встрече лидеры государств договорились в ходе телефонного разговора 16 октября Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча двух руководителей стран — президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может состоятся в ближайшее перспективе. Представители некоторых государств выразили скепсис по поводу предоставления свободного коридора для самолета руководителя РФ, другие же выразили готовность в организации встречи, осознавая, что она может иметь судьбоносное решение для всего мира. URA.RU собрал мнения о предстоящем полете борта номер один в Венгрию.

Путин и Трамп могут полететь на переговоры на одном самолете

Депутат Госдумы Михаил Делягин предположил, что президент России Владимир Путин может вылететь на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию на одном самолете. По мнению парламентария, такой сценарий обсуждается на фоне возможных угроз безопасности при перелете российского лидера через воздушное пространство недружественных стран и риска исполнения ордера Международного уголовного суда.

«Давайте для модели предположим какой-нибудь сказочный вариант. Например, суборбитальный полет или просто в одном самолете с Трампом», — отметил Делягин. При этом он добавил, что для всех, «кто получил школьное образование до введения ЕГЭ», не вызывает сомнений: воздушный путь российского президента невозможно полностью обезопасить от перехвата авиацией иностранных государств.

Борту российского лидер никто не сможет воспрепятствовать

Европейские страны не смогут запретить пролет спецборта президента России Владимира Путина в Венгрию, несмотря на заявления отдельных чиновников. Это подчеркнул заслуженный пилот России Юрий Сытник. Поводом для комментария летчика стали высказывания министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, который заявил о невозможности пролета самолета с президентом РФ над их государством.

Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа Фото: Официальный сайт Президента РФ

«Кто это там говорит „не разрешаем“? Это кто-то, кто хочет просто общее мнение высказать. А когда принимает решение правительство страны или президент, они понимают, чем может окончиться ссора с Россией», — подчеркнул Сытник.

София заявила о готовности предоставить коридор

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев в эфире Болгарского национального радио (БНР).

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием этого является встреча, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами… А как предполагается провести встречу, если один из участников не сможет приехать?» — заявил министр на радио.

Эксперты предусматривают несколько вариантов для перелета самолета президента РФ Фото: URA.RU