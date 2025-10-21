На улицах Москвы появятся такси-беспилотники
Компания запустит такси без водителя в тестовом режиме
Беспилотные такси запустят по новой технологии в Москве до конца 2025 года. Об этом рассказал гендиректор компании «Яндекс Такси» Александр Аникин.
«В этом году такси-беспилотники будут доступны только для сотрудников „Яндекса“. В 2026 году, если департамент транспорта Москвы одобрит проект, первые 100 машин начнут ездить по столице с обычными пассажирами», — передает РБК слова Аникина.
Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщали, что беспилотные транспортные средства могут появиться в отдельных городах России в течение ближайшие годы при условии успешной сертификации и развития инфраструктуры. Ведомство отмечало, что для массового внедрения подобных технологий требуется совершенствование нормативной базы, развитие навигационных систем и формирование общественного доверия к новым видам транспорта.
