11:06 04 ноября 2017 0

Михалков заявил о связи «Фонда Ельцина» с американскими политиками и дипломатами Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Режиссер Никита Михалков вновь выступил с резкой критикой Ельцин Центра в эфире авторской телепрограммы «Бесогон ТВ». Поводом для этого послужило интервью директора музея первого президента Дины Сорокиной радиостанции «Голос Америки», в котором она называет режиссера главным оппонентом Центра.

Михалков привел схему контактов «Фонда Ельцина» «достойную того, чтобы о ней поговорить». По данным режиссера, «которые нельзя найти в открытых источниках», заместитель директора «Фонда» Евгений Волк связан с зарубежными политиками и дипломатами, в том числе заместителем помощника генсека НАТО Джейми Шеа, бывшим дипломатом США в России Шейлой Гколтни, экс-полом США в Москве Александром Вершбоу, бывшим президентом Финляндии Марти Ахтисаари. Каждого из них Михалков охарактеризовал, как противника России. Между тем, как дипломаты и политики связаны с «Фондом Ельцина» культурный деятель не уточнил.

Далее Михалков рассказал, что «музей современной истории России в Екатеринбурге» (так режиссер назвал Ельцин Центр в выпуске своей авторской программы) связан с генконсульством США, которое открыто заявляет о намерении утверждать в России американские ценности, а также вмешивается в президентские выборы, поддерживая оппозицию. В сюжет «Бесагона» вошло выступление генкосула США Отто Ханса Ван Маерссена в Екатеринбурге весной 2014 года. Тогда дипломат в присутствии представителей местной политической элиты и общественности заявил об украинской принадлежности Крыма. «И никто из них после таких слов не хлопнул дверью», — высказал возмущение Михалков.

В завершение программы режиссер вспомнил о том, что в конце сентября крышу атриума Ельцин Центра камнями закидали вороны. Михалков связал произошедшее со своим обращением к председателю Совфеда РФ Валентине Матвеенко с просьбой скорректировать программы музея. Культурный деятель отметил, что «Валентину Ивановну сначала услышали не сенаторы, а пернатые».

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Получить комментарий у представителей Ельцин Центра на момент публикации не удалось.

Михалков впервые выступил с критикой Ельцин Центра в марте 2016 года, назвав его «плацдармом для лжи и подтасовок». Режиссер обвинил Центр в «разрушении национального самосознания». После визита в музей в декабре 2016 года Михалков заявил, что изменил свое мнение о Ельцин Центре «в худшую сторону».