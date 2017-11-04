Михалков дал совет Учителю после скандала с «Матильдой»

Сам он пока не смотрел нашумевший фильм
Режиссер Никита Михалков отреагировал на скандал вокруг фильма «Матильда». По его словам, автору киноленты Алексею Учителю не стоит жаловаться на резкую реакцию публики.
Режиссер считает, что Учитель в некотором роде перешагнул через порог, желая показать жизнь Николая II, причисленного к лику святых, передает Nation news. При этом Михалков допустил, что у каждого русского царя могли быть какие-то слабости.
В данный момент Никита Михалков находится на творческом вечере, его представитель пообещал корреспонденту «URA.RU» прокомментировать ситуацию позже.
Как писало «URA.RU» ранее, 3 ноября режиссер вновь выступил с резкой критикой Ельцин Центра в Екатеринбурге, заявив о его связи с Генконсульством США.