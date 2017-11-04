{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 ноября 2017
20:32  04 ноября 2017 0

Михалков дал совет Учителю после скандала с «Матильдой»

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Сам он пока не смотрел нашумевший фильмФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Режиссер Никита Михалков отреагировал на скандал вокруг фильма «Матильда». По его словам, автору киноленты Алексею Учителю не стоит жаловаться на резкую реакцию публики.

Режиссер считает, что Учитель в некотором роде перешагнул через порог, желая показать жизнь Николая II, причисленного к лику святых, передает Nation news. При этом Михалков допустил, что у каждого русского царя могли быть какие-то слабости.

В данный момент Никита Михалков находится на творческом вечере, его представитель пообещал корреспонденту «URA.RU» прокомментировать ситуацию позже.

Как писало «URA.RU» ранее, 3 ноября режиссер вновь выступил с резкой критикой Ельцин Центра в Екатеринбурге, заявив о его связи с Генконсульством США.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров