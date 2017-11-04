Отделение российского Центра по примирению враждующих сторон открыло Минобороны РФ в освобожденном сирийском Дэйр-эз-Зоре. В в настоящее время в освобожденных районах провинции Дейр-Эз-Зор на левом берегу Евфрата офицеры Центра проводят мониторинг гуманитарной обстановки.
Как сообщает департамент общественных связей и информации оборонного ведомства, в освобожденном от террористов городе также работают российские саперы.
«Российские военные специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают разминирование освобожденных районов города Дейр-эз-Зор, — говорится в сообщении Минобороны РФ. — За сутки проверено двадцать пять с половиной гектаров территории города и его окрестностей, двадцать одно здание, обнаружено и уничтожено триста тридцать восемь взрывоопасных предметов».
Ранее сирийская армия при поддержке российской авиации полностью освободила Дейр-эз-Зор от террористов запрещенного в России «Исламского государства» и поддерживающих их группировок, сообщает «Экономика сегодня».
Между тем, операция в Сирии, начатая Россией еще осенью 2015 года, продолжается. В субботу, 4 ноября, российские военные опубликовали видео очередного бомбового удара по позициям экстремистов. Как ранее писало «URA.RU» дальние бомбардировщики Ту-22М3 поднялись в воздух с аэродромов на территории России. Цели находились в провинции Дейр-эз-Зор.