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04 ноября 2017
20:19  04 ноября 2017 0

В День народного единства Минобороны РФ опубликовало новые кадры бомбардировок в Сирии. ВИДЕО

Возложение венков к Вечному огню и торжественное построение челябинского гарнизона в честь Дня Победы. Акция
Минобороны РФ отчиталось об очередной успешной операции с использованием Ту-22М3Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны России 4 ноября сообщило о новых вылетах бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 на уничтожение объектов боевиков в Сирии. Видеоотчет о боевой операции выложен на сайте ведомства.

Бомбардировщики вылетали на задание в Сирию с территории России, сообщает Nation News. Цели находились в провинции Дейр-эз-Зоре.

По итогам операции были уничтожены склады боеприпасов и вооружения террористов, а также их командные пункты. По завершении задания все самолеты успешно вернулись на базу, отмечает RT.

Вылеты бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 на задания в Сирии стали проводиться на регулярной основе. Видео бомбардировок Минобороны РФ публикует ежедневно, начиная с 1 ноября.

Видео: Минобороны России

Виктор Жуков
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