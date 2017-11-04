В День народного единства Минобороны РФ опубликовало новые кадры бомбардировок в Сирии. ВИДЕО

Министерство обороны России 4 ноября сообщило о новых вылетах бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 на уничтожение объектов боевиков в Сирии. Видеоотчет о боевой операции выложен на сайте ведомства.
Бомбардировщики вылетали на задание в Сирию с территории России, сообщает Nation News. Цели находились в провинции Дейр-эз-Зоре.
По итогам операции были уничтожены склады боеприпасов и вооружения террористов, а также их командные пункты. По завершении задания все самолеты успешно вернулись на базу, отмечает RT.
Вылеты бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 на задания в Сирии стали проводиться на регулярной основе. Видео бомбардировок Минобороны РФ публикует ежедневно, начиная с 1 ноября.
Видео: Минобороны России