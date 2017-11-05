06:37 05 ноября 2017 0

По словам президента Украины, говорить с Россией можно только с позиции санкций Фото: официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в которых обсудили урегулирование на юго-востоке с позиций Киева. Как следует из официальной информации, размещенной на сайте президента Украины, основной упор делался на усилении стратегического партнерства между Украиной и США.

«Петр Порошенко поблагодарил за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства отметил важность санкций против России, пояснив, что только таким образом можно «заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств».

Что касается ситуации на Донбассе, то Тиллерсон и Порошенко обсудили дальнейшие шаги для появления миротворцев ООН на юго-востоке страны, сообщает телеканал 360. Госсекретарь США отметил, что его помощником по вопросам Европы и Евразии назначен Уэсс Митчелл: он планирует посетить Киев с официальным визитом в течение ноября.