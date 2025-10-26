Оружие «Судного дня», способное долететь до США: как в РФ отреагировали на завершение испытаний «Буревестника»

По словам экспертов, ни одна система ПРО не способна будет перехватить «Буревестник» Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что это вооружение не имеет мировых аналогов.

По оценкам экспертов, ракета обладает практически неограниченной дальностью и способна обходить любые системы ПВО, а также поражать цели в любой точке мира, включая территорию США. Подробнее о реакции российских экспертов и аналитиков — в материале URA.RU.

«Буревестник» — это оружие «Судного дня»

Военный корреспондент Николай Долгачев в беседе с «Ломовкой» заявил, что ракета «Буревестник» способна преодолевать системы ПВО потенциального противника в Европе и других регионах благодаря изменяемой траектории полета. Он отметил, что это оружие «Судного дня» и может быть применено только в условиях глобального ядерного конфликта. По его словам, наличие такого межконтинентального вооружения обеспечивает России технологическое преимущество в области ядерного оружия.

Ракета может донести свой «ядрен-батон» до любой точки мира

Другой военный корреспондент Юрий Подоляка в своем telegram-канале написал, что данная ракета по сути имеет «неограниченную дальность и может точно донести свой „ядрен-батон“ (БЧ) до любой точки планеты». Он также привел слова Путина, который утверждал, что «Буревестник» — это уникальное оружие, которого в мире ни у кого нет. Подоляка поздравил российских конструкторов, инженеров и всех причастных с завершением испытаний.

«Буревестник» повысит обороноспособность России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракетный комплекс «Буревестник» сыграет важную роль в укреплении оборонного потенциала Российской Федерации и обеспечении ее суверенитета, а также внесет вклад в поддержание принципов равной и неделимой безопасности на международной арене. Об этом он сообщил в своем telegram-канале на платформе Мах.

Ракета в состоянии долететь до территории США

Ракетный комплекс «Буревестник» был разработан как ответ на возможное размещение американских ракет «Томагавк» на территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью URA.RU.

По его словам, «Буревестник» способен поражать цели на территории США, преодолевая до 20 тысяч километров, что позволяет достичь объектов с любого направления. Эксперт отметил, что комплекс отличается уникальными возможностями маневрирования и обхода систем ПВО противника, а аналогичных образцов в мире, по его оценке, не появится в ближайшие 5-10 лет.

Главная задача «Буревестника» — разрушить оставшуюся после ядерного удара инфраструктуру

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил «Ленте.ру», что основная задача «Буревестника» — ликвидация оставшейся гражданской и военной инфраструктуры противника после ядерного удара. По его словам, это оружие не предназначено для первого удара и применяется в основном после обмена ядерными атаками.

Леонков напомнил, что «Буревестник» был впервые представлен в 2018 году. Он отметил, что проведенные спустя семь лет испытания свидетельствуют о намерении начать серийное производство.

Эксперт подчеркнул, что ракета входит в ядерную триаду. Она обладает уникальными характеристиками, а именно имеет практически неограниченную дальность и способна обходить противоракетную и противовоздушную оборону противника. Боезаряд ракеты термоядерный, что обеспечивает высокую эффективность поражения целей.

«Буревестник» — это беспрецедентное оружие будущего

Военный эксперт Антон Трутце в интервью MK.RU заявил, что ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является уникальной разработкой, открывающей новую страницу в истории ракетостроения. По его словам, в отличие от обычных турбореактивных двигателей, где тяга создается за счет сгорания топлива, в «Буревестнике» для нагрева воздуха используется компактный ядерный реактор. Нагретый до высоких температур воздух выходит с большой скоростью и приводит ракету в движение.

Трутце также подчеркнул, что при уничтожении такой ракеты существует риск радиоактивного заражения местности, поскольку радиоактивные материалы могут распространиться на большой площади, что приведет к необходимости долгой и сложной дезактивации. Эксперт отметил, что похожая проблема возникает и с обычными ракетами, оснащенными ядерными боеголовками, при их уничтожении до взрыва.

Ни одна система ПРО не сможет противостоять «Буревестнику»

Военный аналитик Юрий Селиванов, в свою очередь, заявил, что ни одна из современных систем противоракетной обороны не способна эффективно противостоять российской крылатой ракете «Буревестник». По его словам, крупные страны, такие как США и государства Евро-НАТО, не смогут создать сплошную и эффективную систему ПРО, охватывающую всю их территорию, поскольку на это не хватит ни средств, ни промышленных мощностей.