Оружие «Судного дня», способное долететь до США: как в РФ отреагировали на завершение испытаний «Буревестника»
По словам экспертов, ни одна система ПРО не способна будет перехватить «Буревестник»
В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что это вооружение не имеет мировых аналогов.
По оценкам экспертов, ракета обладает практически неограниченной дальностью и способна обходить любые системы ПВО, а также поражать цели в любой точке мира, включая территорию США. Подробнее о реакции российских экспертов и аналитиков — в материале URA.RU.
«Буревестник» — это оружие «Судного дня»
Военный корреспондент Николай Долгачев в беседе с «Ломовкой» заявил, что ракета «Буревестник» способна преодолевать системы ПВО потенциального противника в Европе и других регионах благодаря изменяемой траектории полета. Он отметил, что это оружие «Судного дня» и может быть применено только в условиях глобального ядерного конфликта. По его словам, наличие такого межконтинентального вооружения обеспечивает России технологическое преимущество в области ядерного оружия.
Ракета может донести свой «ядрен-батон» до любой точки мира
Другой военный корреспондент Юрий Подоляка в своем telegram-канале написал, что данная ракета по сути имеет «неограниченную дальность и может точно донести свой „ядрен-батон“ (БЧ) до любой точки планеты». Он также привел слова Путина, который утверждал, что «Буревестник» — это уникальное оружие, которого в мире ни у кого нет. Подоляка поздравил российских конструкторов, инженеров и всех причастных с завершением испытаний.
«Буревестник» повысит обороноспособность России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракетный комплекс «Буревестник» сыграет важную роль в укреплении оборонного потенциала Российской Федерации и обеспечении ее суверенитета, а также внесет вклад в поддержание принципов равной и неделимой безопасности на международной арене. Об этом он сообщил в своем telegram-канале на платформе Мах.
Ракета в состоянии долететь до территории США
Ракетный комплекс «Буревестник» был разработан как ответ на возможное размещение американских ракет «Томагавк» на территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью URA.RU.
По его словам, «Буревестник» способен поражать цели на территории США, преодолевая до 20 тысяч километров, что позволяет достичь объектов с любого направления. Эксперт отметил, что комплекс отличается уникальными возможностями маневрирования и обхода систем ПВО противника, а аналогичных образцов в мире, по его оценке, не появится в ближайшие 5-10 лет.
Главная задача «Буревестника» — разрушить оставшуюся после ядерного удара инфраструктуру
Военный эксперт Алексей Леонков сообщил «Ленте.ру», что основная задача «Буревестника» — ликвидация оставшейся гражданской и военной инфраструктуры противника после ядерного удара. По его словам, это оружие не предназначено для первого удара и применяется в основном после обмена ядерными атаками.
Леонков напомнил, что «Буревестник» был впервые представлен в 2018 году. Он отметил, что проведенные спустя семь лет испытания свидетельствуют о намерении начать серийное производство.
Эксперт подчеркнул, что ракета входит в ядерную триаду. Она обладает уникальными характеристиками, а именно имеет практически неограниченную дальность и способна обходить противоракетную и противовоздушную оборону противника. Боезаряд ракеты термоядерный, что обеспечивает высокую эффективность поражения целей.
«Буревестник» — это беспрецедентное оружие будущего
Военный эксперт Антон Трутце в интервью MK.RU заявил, что ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является уникальной разработкой, открывающей новую страницу в истории ракетостроения. По его словам, в отличие от обычных турбореактивных двигателей, где тяга создается за счет сгорания топлива, в «Буревестнике» для нагрева воздуха используется компактный ядерный реактор. Нагретый до высоких температур воздух выходит с большой скоростью и приводит ракету в движение.
Трутце также подчеркнул, что при уничтожении такой ракеты существует риск радиоактивного заражения местности, поскольку радиоактивные материалы могут распространиться на большой площади, что приведет к необходимости долгой и сложной дезактивации. Эксперт отметил, что похожая проблема возникает и с обычными ракетами, оснащенными ядерными боеголовками, при их уничтожении до взрыва.
Ни одна система ПРО не сможет противостоять «Буревестнику»
Военный аналитик Юрий Селиванов, в свою очередь, заявил, что ни одна из современных систем противоракетной обороны не способна эффективно противостоять российской крылатой ракете «Буревестник». По его словам, крупные страны, такие как США и государства Евро-НАТО, не смогут создать сплошную и эффективную систему ПРО, охватывающую всю их территорию, поскольку на это не хватит ни средств, ни промышленных мощностей.
Селиванов подчеркнул, что системы ПРО не в состоянии перекрыть все возможные направления проникновения ракеты, особенно учитывая ее способность лететь на малой высоте и маневрировать, благодаря чему обнаружить ее можно только в последний момент. Он также напомнил, что «Буревестник» способен атаковать с любого направления, включая оба полюса, а также с акваторий Тихого и Атлантического океанов, что делает западные системы ПРО, такие как американский «Золотой купол», практически бесполезными. В этой ситуации, резюмировал эксперт, противники России оказываются беззащитны перед возможным ответным ударом.
