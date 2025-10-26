Глава Минфина США: Штаты откажутся от пошлин в отношении Китая
США и Китай достигли существенной рамочной договоренности для двух лидеров, заявил Бессент
Фото: Министерство финансов США treasury.gov
США, скорее всего, откажутся от введения 100% пошлин в отношении Китая. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
«Я думаю, нам удалось избежать [100%-ных пошлин на товары Китая]. Введение пошлин будет предотвращено», — заявил Бессент. Его слова приводит телеканал ABC. Министр отметил, что Китай и США достигли существенной рамочной договоренности для лидеров стран, которые встретятся в КНДР в следующий четверг.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 ноября 100%-ные пошлины на товары из Китая, включая программное обеспечение, подчеркивая их значимость для американской экономики. Он также призывал Евросоюз присоединиться к подобным ограничениям, однако европейские страны отказались, опасаясь последствий для своей экономики.
