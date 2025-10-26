Актер Назаров умер на 59-ом году жизни.
26 октября 2025 в 19:04
Советский и российский актер театра и кино Геннадий Назаров умер. На момент смерти заслуженному деятелю культуры было 58 лет. О трагедии сообщил московский театр "Мастерская Петра Фоменко". Артист играл во многих известных фильмах и спектаклях, отметили в театре.
