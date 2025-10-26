Логотип РИА URA.RU
Одна категория россиян сможет въезжать в Беларусь и Абхазию только по загранпаспорту

Росавиация: детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для въезда в Беларусь
26 октября 2025 в 19:38
Правило будет действовать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка, указано в сообщении

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 20 января въезд детей до 14 лет на территорию Беларуси, Абхазии, Казахстана и Киргизии будет возможен только при наличии загранпаспорта. Об этом сообщили в Росавиации.

«Приобрести авиабилеты для детей до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию можно будет только при наличии загранпаспорта», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ранее аналогичные изменения были введены и для железнодорожных перевозок: с 20 января 2026 года оформить билеты на поезда в страны ближнего зарубежья детям до 14 лет можно будет только по заграничному паспорту. Для возвращения в Россию детям, выехавшим ранее по свидетельству о рождении, разрешено использовать этот же документ. Взрослым и детям старше 14 лет для въезда в эти страны достаточно внутреннего паспорта.

