Одна категория россиян сможет въезжать в Беларусь и Абхазию только по загранпаспорту

С 20 января въезд детей до 14 лет на территорию Беларуси, Абхазии, Казахстана и Киргизии будет возможен только при наличии загранпаспорта. Об этом сообщили в Росавиации.

«Приобрести авиабилеты для детей до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию можно будет только при наличии загранпаспорта», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.