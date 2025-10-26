Одна категория россиян сможет въезжать в Беларусь и Абхазию только по загранпаспорту
Правило будет действовать вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка, указано в сообщении
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 20 января въезд детей до 14 лет на территорию Беларуси, Абхазии, Казахстана и Киргизии будет возможен только при наличии загранпаспорта. Об этом сообщили в Росавиации.
«Приобрести авиабилеты для детей до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию можно будет только при наличии загранпаспорта», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее аналогичные изменения были введены и для железнодорожных перевозок: с 20 января 2026 года оформить билеты на поезда в страны ближнего зарубежья детям до 14 лет можно будет только по заграничному паспорту. Для возвращения в Россию детям, выехавшим ранее по свидетельству о рождении, разрешено использовать этот же документ. Взрослым и детям старше 14 лет для въезда в эти страны достаточно внутреннего паспорта.
