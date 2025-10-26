Атака украинских беспилотников остановлена над Москвой
26 октября 2025 в 19:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО обнаружили и сбили украинский беспилотник над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города уточнил, что на место падения дрона прибыли экстренные службы.
