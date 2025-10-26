Туск назвал преимущество России перед Западом
Готовность сражаться, является преимуществом русских перед Европой, в частности, заявил Туск
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Русские «готовы сражаться», что является их большим преимуществом перед Западом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«У них (русских — прим. URA.RU) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться», — заявил Туск. Его слова приводит британская газета Times.
Ранее Дональд Туск уже отмечал, что Украина готова продолжать вооруженное противостояние еще два-три года и опасается затяжного конфликта на десятилетие. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркивал, что Киев рассчитывает на поддержку Европы в этот период, тогда как бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прогнозировала возможность скорого урегулирования ситуации при помощи международных инициатив.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Олег26 октября 2025 20:39Ударными темпами поставляем им ресурсы.