Появились кадры горящего поезда с техникой ВСУ

26 октября 2025 в 20:16
Поезд был подбит дроном-камикадзе «Герань», указано в посте

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска поразили поезд ВСУ, который перевозил вооружение и технику. Видео поезда появилось в новостных telegram-каналах.

Удар был нанесен дронами-камикадзе «Герань» в районе села Черноплатово. На кадрах, сделанных с дрона, виден сам горящий поезд. Видео предоставил telegram-канал «Изнанка».

Ранее в Минобороны РФ сообщалось о том, что российские войска нанесли высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры вооруженных сил Украины. Кроме того, был ликвидирован вражеский подвижной железнодорожный состав, который использовался для переброски вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбасс.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

