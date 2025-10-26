Появились кадры горящего поезда с техникой ВСУ
Поезд был подбит дроном-камикадзе «Герань», указано в посте
Российские войска поразили поезд ВСУ, который перевозил вооружение и технику. Видео поезда появилось в новостных telegram-каналах.
Удар был нанесен дронами-камикадзе «Герань» в районе села Черноплатово. На кадрах, сделанных с дрона, виден сам горящий поезд. Видео предоставил telegram-канал «Изнанка».
Ранее в Минобороны РФ сообщалось о том, что российские войска нанесли высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры вооруженных сил Украины. Кроме того, был ликвидирован вражеский подвижной железнодорожный состав, который использовался для переброски вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбасс.
