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05 ноября 2017
17:32  05 ноября 2017 0

В Англии на поле появилась таинственная надпись. ФОТО

Объект сфотографировали с вертолетаФОТО: Twitter-аккаунт @NPASBenson

Жители графства Оксфордшир были озадачены странной надписью, появившейся на одном из местных полей. Снимки многометровых букв, сделанные с вертолета, активно обсуждаются в социальных сетях.

Странная надпись представляет собой слова Sue и X. Британские полицейские, первыми заметившие необычный объект, призвали пользователей Сети помочь им в поисках Сью, пишет «Русская планета».

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни предположили, что надпись имеет инопланетное происхождение. Другие считают, что огромные буквы что-то рекламируют. Третьи уверены, что в этом месте зарыт клад.

В итоге оказалось, что надпись принадлежит руке местного фермера, который хотел сделать приятное своей жене. По словам Мюррея Грэма, реакция общественности на надпись крайне его озадачила.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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