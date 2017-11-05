Жители графства Оксфордшир были озадачены странной надписью, появившейся на одном из местных полей. Снимки многометровых букв, сделанные с вертолета, активно обсуждаются в социальных сетях.
Странная надпись представляет собой слова Sue и X. Британские полицейские, первыми заметившие необычный объект, призвали пользователей Сети помочь им в поисках Сью, пишет «Русская планета».
Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни предположили, что надпись имеет инопланетное происхождение. Другие считают, что огромные буквы что-то рекламируют. Третьи уверены, что в этом месте зарыт клад.
В итоге оказалось, что надпись принадлежит руке местного фермера, который хотел сделать приятное своей жене. По словам Мюррея Грэма, реакция общественности на надпись крайне его озадачила.