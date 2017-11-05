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Главные новости Ямала
18:37  05 ноября 2017 0

Поезд переехал стадо оленей на Ямале. Десятки животных погибли. ФОТО

Олени оказались на железнодорожных путях и погиблиФото: Соцсети

В ЯНАО поезд сбил стадо оленей, принадлежавших совхозу. Очевидцы выложили информацию и фото с места происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел 29 октября, однако известно о ЧП стало только сегодня. Поезд возле поселка Полярный Урал в Ямальском район совершил наезд на стадо оленей, которое оказались на железнодорожных путях. Животные принадлежали совхозу «Горьковский». Как подтвердил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, погибло около 70 голов.

«На данный момент выясняется, что это был за поезд — грузовой или пассажирский, куда следовал и при каких обстоятельствах произошел наезд на стадо, — уточнил собеседник. — Составлен акт, руководство совхоза направило заявление в полицию Шурышкарского района».

Агентство обратилось за комментарием к директору «Горьковского» совхоза Виталию Аксарину, который подтвердил факт происшествия, однако более детально разъяснить ситуацию отказался. Также редакция «URA.RU» попыталась получить официальный комментарий в полиции, однако железная дорога ЯНАО относится по подследственности к Управлению на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге. Телефоны в Управлении на момент публикации не отвечали.

Как стало известно «URA.RU», приблизительный ущерб от гибели оленей составляет 3,5 млн рублей. Не исключено, что материальную ответственность придется понести руководству совхоза.

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Стадо оказалось на железнодорожных путях Фото: Соцсети

Сергей Снегирев
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