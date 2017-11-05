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05 ноября 2017
18:54  05 ноября 2017 0

На салют в День народного единства в Кемерове пришли 15 тысяч человек. ФОТО

Завораживающее зрелище длилось почти семь минутФото: «Газета Кемерова»

В Кемерове празднование Дня народного единства завершилось грандиозным салютом, посмотреть на который собрались более 15 тысяч человек.

Небо города вечером освещали более 500 красочных залпов, передает «Газета Кемерова». Также весь день в городе проходили торжественные мероприятия: на площади Советов состоялся масштабный open-air, а в праздничной программе «Вечеринка 100!» на бульваре Строителей участвовали около 5 тысяч человек. Также на стадионе «Химик» в День народного единства открыли зимний сезон.

Световое шоу над площадью Советов стало завершением праздника. Тысячи жителей Кемерова восхитил салют, который длился почти семь минут. Для того, чтобы люди комфортно добрались домой, во все районы города пустили дополнительные маршруты.

Виктор Кудряшов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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