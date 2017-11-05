Звезда Голливуда рассказала, как ее унизили на Украине

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис призналась, что получила негативные эмоции от поездки на родину. По словам звезды, она пережила унижение на пороге дома, который некогда принадлежал ее семье.
Кунис поехала на Украину вместе со своими родителями и мужем — актером Эштоном Кутчером. В небольшом городке Черновцы актриса жила до семилетнего возраста.
«Знаете, была мысль, что я почувствую это место. Но этого не произошло», — призналась звезда в интервью изданию The Edit Magazine. По словам актрисы, она ощущала лишь пустоту.
Кунис также попыталась посетить дом, где провела детство, но новые хозяева не пустили ее за порог. Владельцы жилья даже не открыли дверь своей знаменитой землячке. «Это было по-настоящему унизительно», — констатировала Мила Кунис.