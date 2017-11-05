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05 ноября 2017
21:22  05 ноября 2017 0

Красавица из Тюмени завоевала награду «Мисс Земля — 2017». ФОТО

Елена стала вице-мисс конкурсаФото: страница Елены Латыповой в Instagram

В Албании подвели итоги конкурса «Мисс Земля — 2017», в котором участвовала тюменка Елена Латыпова. Очаровав членов жюри, девушка из Тюмени стала вице-мисс конкурса. Первое место заняла Карен Ибаско, представляющая Филиппины.

На своей странице в Instagram Латыпова написала, что в конкурсе красоты приняли участие 60 девушек из разных уголков мира. Сибирская красавица также поблагодарила своих подписчиков за поддержку.

Отметим, что конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года под патронажем ООН. Участницы, представляющие разные страны, рассказывают о своем видении актуальных проблем экологии и способах их решения.

Олег Теплоухов
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