В Москве зафиксировано массовое отравление ботулизмом

Семья отравилась домашними соленьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новой Москве зафиксировали случай массового отравления ботулизмом. Сообщается, что пять человек были госпитализированы в реанимацию после того, как съели домашние соленья.

«Массовое отравление ботулизмом в Новой Москве. Пять человек попали в реанимацию после употребления домашних солений», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что семья приобрела консервированные овощи у частного лица в районе Коммунарки. После их употребления у всех взрослых проявились симптомы тяжелого отравления, включая тошноту, рвоту и дыхательную недостаточность.