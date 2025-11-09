В Москве зафиксировано массовое отравление ботулизмом
Семья отравилась домашними соленьями
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Новой Москве зафиксировали случай массового отравления ботулизмом. Сообщается, что пять человек были госпитализированы в реанимацию после того, как съели домашние соленья.
«Массовое отравление ботулизмом в Новой Москве. Пять человек попали в реанимацию после употребления домашних солений», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что семья приобрела консервированные овощи у частного лица в районе Коммунарки. После их употребления у всех взрослых проявились симптомы тяжелого отравления, включая тошноту, рвоту и дыхательную недостаточность.
По информации, единственным, кто не пострадал, оказался трехлетний ребенок, которому не давали опасный продукт. На данный момент подтверждается, что все пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Уточняется, что предварительно число отравившихся может увеличиться.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.