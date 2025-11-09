Турпоток из России в Китай бьет рекорды

Российские туристы совершили 383 тысячи поездок в Китай, указано в материале Фото: Роман Наумов © URA.RU

Число туристических поездок из России в Китай достигло максимального значения за тринадцать лет. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч — максимум за тринадцать лет», — следует из данных. Их приводит РИА Новости.

Отмечается, что в последний раз сопоставимое число россиян отправлялись в путешествия по Китаю в 2012 году. Именно тогда в страну приехало 407,6 тысяч человек.

