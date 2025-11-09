Турпоток из России в Китай бьет рекорды
Российские туристы совершили 383 тысячи поездок в Китай, указано в материале
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Число туристических поездок из России в Китай достигло максимального значения за тринадцать лет. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
«Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч — максимум за тринадцать лет», — следует из данных. Их приводит РИА Новости.
Отмечается, что в последний раз сопоставимое число россиян отправлялись в путешествия по Китаю в 2012 году. Именно тогда в страну приехало 407,6 тысяч человек.
Рост числа российских туристов в Китае может быть связан с тем, что с 15 сентября Китай в экспериментальном порядке отменил визы для граждан России. Об этом сообщало RT. В свою очередь, Россия прорабатывает ответную отмену виз для туристов из КНР, о чем сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
