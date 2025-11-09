Филиппины подсчитывают страшные человеческие потери от тайфуна «Калмаэги»

224 человека погибли из-за тайфуна, указано в материале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за тайфуна «Калмаэги» погибло уже более 220 человек. И еще больше сотни пропало без вести. Об этом сообщили иностранные телеканалы.

Число погибших в результате тайфуна Калмаэги на Филиппинах увеличилось до 224 человек, когда ранее сообщалось о 188. Помимо этого, без вести пропало 109 человек. Это указано материале GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.