Lamborghini вспыхнула после ДТП в Москве
Ламборгини вспыхнуло после ДТП, указано в материале (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Москве произошло ДТП с участием Lamborghini. После этого автомобиль загорелся. Два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщил неназванный источник.
«Lamborghini перевернулась и загорелась на севере Москвы», — указано в материале РЕН ТВ. Отмечается, что два человека погибло и двое пострадали.
За последние сутки это не единственный случай ДТП с трагическими последствиями: вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста произошло столкновение автомобиля Mercedes с бетонным ограждением. В результате аварии погибли, два человека, двое детей пострадали.
- ВладиМир09 ноября 2025 11:14Пожар за несколько десятков миллионов. Но в итоге скорость превысил. Да у таких и права есть, а они гоняют. И никто права обратно не забирают. Такому только велосипед — кумир. Если не умеешь ездить по знакам, как учили в автошколе. Или так положено, тогда зачем автошколы, которые ничего не учат, а просто берут деньги за учебу, как платники, заплатил и хоть сдал, хоть не сдал — права получишь, только заплати выше, и всё. Тогда теряет смысл иметь права.Думали как лучше,а получилась так.