Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Lamborghini вспыхнула после ДТП в Москве

09 ноября 2025 в 10:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ламборгини вспыхнуло после ДТП, указано в материале

Ламборгини вспыхнуло после ДТП, указано в материале (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве произошло ДТП с участием Lamborghini. После этого автомобиль загорелся. Два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщил неназванный источник.

«Lamborghini перевернулась и загорелась на севере Москвы», — указано в материале РЕН ТВ. Отмечается, что два человека погибло и двое пострадали.

За последние сутки это не единственный случай ДТП с трагическими последствиями: вечером 8 ноября на автомобильной части Крымского моста произошло столкновение автомобиля Mercedes с бетонным ограждением. В результате аварии погибли, два человека, двое детей пострадали.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • ВладиМир
    09 ноября 2025 11:14
    Пожар за несколько десятков миллионов. Но в итоге скорость превысил. Да у таких и права есть, а они гоняют. И никто права обратно не забирают. Такому только велосипед — кумир. Если не умеешь ездить по знакам, как учили в автошколе. Или так положено, тогда зачем автошколы, которые ничего не учат, а просто берут деньги за учебу, как платники, заплатил и хоть сдал, хоть не сдал — права получишь, только заплати выше, и всё. Тогда теряет смысл иметь права.Думали как лучше,а получилась так.
Добавить комментарий
Следующий материал