Из-за Украины Европа останется без российского газа

Импорт газа сократится до 13%, рассказали в Еврокомиссии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Из-за прекращения транзита российского газа через Украину, ожидается снижение его импорта в Европу. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии.

«Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транспортировку российского газа в европейские страны через свою газотранспортную систему. Причиной этого стало нежелание Киева продлевать договор с компанией «Газпром». Начиная с июля, Украина начала осуществлять импорт газа по Трансбалканскому коридору — сети газопроводов, которая протянулась от греческих терминалов сжиженного природного газа через территории Болгарии, Румынии и Молдавии до одесской границы Украины.

Продолжение после рекламы