Из-за Украины Европа останется без российского газа
Импорт газа сократится до 13%, рассказали в Еврокомиссии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Из-за прекращения транзита российского газа через Украину, ожидается снижение его импорта в Европу. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии.
«Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
С 1 января 2025 года Украина прекратила транспортировку российского газа в европейские страны через свою газотранспортную систему. Причиной этого стало нежелание Киева продлевать договор с компанией «Газпром». Начиная с июля, Украина начала осуществлять импорт газа по Трансбалканскому коридору — сети газопроводов, которая протянулась от греческих терминалов сжиженного природного газа через территории Болгарии, Румынии и Молдавии до одесской границы Украины.
Прекращение транзита российского газа через Украину в январе 2025 года происходит на фоне проблем с наполнением украинских подземных газовых хранилищ, которые обострились на фоне сокращения внутренней добычи топлива. Ранее власти Украины уже откладывали старт отопительного сезона из-за дефицита газа, а импорт из ЕС и Азербайджана не покрыл потребности страны.
