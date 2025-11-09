Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

В Европе признали наличие исключения для Венгрии по российской нефти

09 ноября 2025 в 10:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Венгрия с 2022 года пользуется исключением из санкций ЕС на импорт сырой нефти из России для обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Еврокомиссии не смогли дать ответ на вопрос, уведомляла ли Венгрия власти США о своем желании получить исключение из американских санкций против поставок российской нефти. «В Еврокомиссии не ответили на запрос РИА Новости о том, уведомляла ли Венгрия США о желании получить исключение из санкций против поставок нефти из РФ», — отмечает агентство. Исключение из европейских санкций было предоставлено Венгрии с учетом ее энергетической зависимости от российских энергоресурсов и для обеспечения стабильности внутреннего рынка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал