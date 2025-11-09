В Европе признали наличие исключения для Венгрии по российской нефти

Венгрия с 2022 года пользуется исключением из санкций ЕС на импорт сырой нефти из России для обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Еврокомиссии не смогли дать ответ на вопрос, уведомляла ли Венгрия власти США о своем желании получить исключение из американских санкций против поставок российской нефти. «В Еврокомиссии не ответили на запрос РИА Новости о том, уведомляла ли Венгрия США о желании получить исключение из санкций против поставок нефти из РФ», — отмечает агентство. Исключение из европейских санкций было предоставлено Венгрии с учетом ее энергетической зависимости от российских энергоресурсов и для обеспечения стабильности внутреннего рынка.