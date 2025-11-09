Логотип РИА URA.RU
Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ

09 ноября 2025 в 10:38
Фото: © URA.RU

В Белгородской области из-за атак ВСУ произошли серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

» Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба»- написал в социальной сети губернатор. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Комментарии (1)
