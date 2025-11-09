Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ
09 ноября 2025 в 10:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Белгородской области из-за атак ВСУ произошли серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
» Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба»- написал в социальной сети губернатор.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Ганна09 ноября 2025 10:50Россия отомстит бандеровскому агрессору, за нападения .
Следующий материал