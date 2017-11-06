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06 ноября 2017
05 ноября 2017
01:10  06 ноября 2017 0

«Пошутил, Максим?» Панин с дробовиком пригрозил отстрелить голову Галкину. ВИДЕО

Актер продолжает провоцировать скандалы вокруг своей персоныФото: скрин с записи в Instagram Алексея Панина

Известный российский актер Алексей Панин снял видео с угрозами в сторону телеведущего Максима Галкина, с которым у него произошел серьезный конфликт. На видео, опубликованном Паниным в Instagram актер угрожает оппоненту предметом, напоминающим огнестрельное оружие.

Провокационный видеоролик появился на страничке Панина в соцсети 5 ноября. В нем актер в агрессивной манере угрожает неизвестному человеку в толстовке с капюшоном, обещая «отстрелить башку» за еще одну шутку в свой адрес. Из эмоциональной и наполненной нецензурными словами речи новоявленного блогера становится ясно, что в качестве «жертвы» изображен Максим Галкин.

«Пошутил, Максим? Пошутил? Галкин, еще раз пошутишь, я тебе башку отстрелю, понял меня? — кричит Панин. — На Луну улетишь у меня! В „Comedу Club“ его отправьте, пусть шутит там».

При этом в комментарии к посту Панин отметил, что «все совпадения с реальными событиями и именами являются случайностью», а ролик снимался для YouTube-шоу артиста «Хайповости».

Напомним, конфликт между российскими артистами разгорелся после шутливого заявления Галкина, что при победе Собчак на выборах Панину стоит отдать место в комитете по защите животных, намекая на недавний скандал вокруг актера. В ответ на это Панин назвал телеведущего гомосексуалистом, а потом и вовсе заявил, что Галкин боится признаться в нетрадиционной ориентации. При этом угрозу расправы от скандального актера еще в конце октября предсказал Стас Барецкий. Шоумен заявил, что Галкин зря связался с Паниным, так как последний «Даже убить может».

Наталья Полетавкина
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