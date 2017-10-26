19:09 26 октября 2017 0

Хотя его уже назвали гомосексуалистом, живущим со старой женщиной Фото: depositphotos.com © URA.RU

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что Алексей Панин способен убить юмориста Максима Галкина за его шутку об интимной связи актёра с собакой. Барецкий назвал обоих мужчин геями, но уточнил, что Панин своей ориентации не скрывает.

«Алексея я также не поддерживаю в его проделках, все-таки он в культовых лентах снимался. Но одно могу сказать точно: Галкину я бы не посоветовал с ним связываться. Лёха на все способен. Даже убить может!» — приводят «Дни.ру» слова шоумена.

Конфликт разгорелся, когда Максим Галкин прокомментировал желание журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Он вспомнил связь Собчак с «Домом-2» и посчитал, что если сотрудница телеканала «Дождь» победит на выборах, то ей следует собрать некое фрик-правительство.

Супруг Пугачевой отметил, что Панин может занять место в комитете по защите животных. В ответ на это скандально известный актёр попросил Галкина поменьше болтать и назвал его «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной».