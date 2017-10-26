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26 октября 2017
19:09  26 октября 2017 0

«Он даже убить может!» Галкину грозит расправа за шутку об актере Панине

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Хотя его уже назвали гомосексуалистом, живущим со старой женщинойФото: depositphotos.com © URA.RU

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что Алексей Панин способен убить юмориста Максима Галкина за его шутку об интимной связи актёра с собакой. Барецкий назвал обоих мужчин геями, но уточнил, что Панин своей ориентации не скрывает.

«Алексея я также не поддерживаю в его проделках, все-таки он в культовых лентах снимался. Но одно могу сказать точно: Галкину я бы не посоветовал с ним связываться. Лёха на все способен. Даже убить может!» — приводят «Дни.ру» слова шоумена.

Конфликт разгорелся, когда Максим Галкин прокомментировал желание журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Он вспомнил связь Собчак с «Домом-2» и посчитал, что если сотрудница телеканала «Дождь» победит на выборах, то ей следует собрать некое фрик-правительство.

Супруг Пугачевой отметил, что Панин может занять место в комитете по защите животных. В ответ на это скандально известный актёр попросил Галкина поменьше болтать и назвал его «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной».

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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