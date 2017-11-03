Панин объяснил, почему Галкин боится признаться, что он гей

Актер Алексей Панин призвал юмориста Максима Галкина признаться в своей гомосексуальной ориентации. Он заявил, что после каминг-аута голливудской звезды Кевина Спейси понимает, почему Галкин боится признаться, что он гей.
«Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут», — пояснил Алексей и добавил, что после того, как актер сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательствах, тот подвергся травле в СМИ и в среде своих коллег.
Свои размышления Панин озвучил в рамках шоу на YouTube «Хайповости». Стендап стал продолжением его конфликта с Галкиным, который начался с подачи самого юмориста. После того, как Ксения Собчак решила выставить свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года, Галкин, подчеркнув ее причастность к отечественным фрик-персонам, предложил ей собрать правительство из эпатажных звезд, среди которых и оказался Панин. Его Галкин призвал возглавить комитет по защите животных, намекая на его сексуальную связь с собакой.
Панин отреагировал мгновенно и опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором призвал пародиста следить за языком и пригрозил физической расправой.