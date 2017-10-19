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19 октября 2017
15:59  19 октября 2017 0

Галкин собрал команду министров для Собчак. Ей помогут Шнуров, Гнойный и Шурыгина. ВИДЕО

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Собчак называет себя кандидатом «против всех»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Российский телеведущий Максим Галкин записал видео, посвященное выдвижению Ксении Собчак в президенты России. Юморист опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

«Вчера Ксения Собчак к радости многих россиян выдвинула свою кандидатуру в президенты Российской Федерации. Она сказала, что тот, кто против всех, может голосовать за нее. Ну, это само по себе абсурд. Ведь если ты против всех, то ты и против нее. Но неважно, это женская логика», — сказал на камеру Галкин.

Далее он начал придумывать состав команды для Собчак. В премьер-министры он посоветовал взять бывшую коллегу Собчак по «Дому 2» Ксению Бородину, в министры здравоохранения — рэпера Гнойного, в министры иностранных дел — Сергея Шнурова. По словам Галкина, он сможет на международных переговорах кого-нибудь смачно послать. Диане Шурыгиной от Галкина досталось место в комитете по делам молодежи, а Алексею Панину — в комитете по защите животных.

«С такой командой не будет ни одного, кто проголосует против всех. Все будут за одного, как обычно», — подвел итог Галкин.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «против всех». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом, сообщает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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