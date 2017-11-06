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06 ноября 2017
05 ноября 2017
03:46  06 ноября 2017 0

В США опубликован архив по офшорным связям мировых политиков

В архиве, который получил название «Райский», упоминаются имена 120 известных политиковФото: Pixabay

Архив документов, указывающих на связи 120 мировых политиков с деятельностью в офшорах, опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В числе упомянутых в документах — члены правительства Канады и представители администрации президента США.

Опубликованные документы получила название Paradise Papers или »«Райское досье», сообщает «Газета.ру».

Архив данных охватывает период более 50 лет и включает в себя порядка 13 млн документов. По данным Nation News, в архиве фигурирует и несколько крупных брендов — Nike, Uber и Apple.

Отметим, ICIJ финансируется одним из фондов известного миллиардера Джорджа Сороса.

Евгений Александров
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