03:46 06 ноября 2017 0

В архиве, который получил название «Райский», упоминаются имена 120 известных политиков Фото: Pixabay

Архив документов, указывающих на связи 120 мировых политиков с деятельностью в офшорах, опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). В числе упомянутых в документах — члены правительства Канады и представители администрации президента США.

Опубликованные документы получила название Paradise Papers или »«Райское досье», сообщает «Газета.ру».

Архив данных охватывает период более 50 лет и включает в себя порядка 13 млн документов. По данным Nation News, в архиве фигурирует и несколько крупных брендов — Nike, Uber и Apple.

Отметим, ICIJ финансируется одним из фондов известного миллиардера Джорджа Сороса.