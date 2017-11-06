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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:25  06 ноября 2017 0

Елизавету II поймали на выводе миллионов в офшоры

Выставка Екатерины Ичкинской в Колизее. Екатеринбург, художественная выставка, картины, английская королева
Инвестиции не нарушают закон, но могут стоить человеку репутацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Королева Великобритании Елизавета II стала участницей международного офшорного скандала. Королевский двор Англии перевел за рубеж 13 млн долларов. Информацию опубликовал Международный консорциум журналистских исследований (ICIJ). Согласно полученным данным, средства переводились в фонды на Каймановых и Бермудских островах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Всего ICIJ опубликовало архив документов, который указывает на связи 120 мировых политиков с офшорами. В их числе члены канадского правительства и представители администрации президента США.

В докладе подчеркивается, что сами по себе инвестиции в офшоры не нарушают закон, но подобная информация может стоить инвестору репутации. Так, сомнительные вложения стоили карьеры экс-главе британского правительства Дэвиду Кэмерону.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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