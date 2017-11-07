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07 ноября 2017
06 ноября 2017
05:14  07 ноября 2017 0

Аршавин признался в изменах жене. ФОТО

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» , фк Зенит, аршавин андрей, футбол
Сейчас футболист сожалеет о своих поступкахФото: Николай Бастриков © URA.RU

Футболист Андрей Аршавин публично признался в причинах расставания и возможного развода со свой женой Алисой. По словам спортсмена, он изменял ей, о чем теперь жалеет и надеется на воссоединения с супругой.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом, — приводит портал „Дни.ru“ слова Аршавина. — Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить».

Сейчас футболист, по его словам, надеется, что Алиса не подаст на развод и ситуация разрешится благополучным для семьи способом. Сама она, к слову, не уверена, стоит ли рушить брак из-за измен мужа.

Об уходе от Андрея Аршавина его супруга Алиса, напомним, сообщила еще в октябре, добавив, что это ее окончательное решение.

Сергей Демин
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