Аршавин признался в изменах жене. ФОТО

Футболист Андрей Аршавин публично признался в причинах расставания и возможного развода со свой женой Алисой. По словам спортсмена, он изменял ей, о чем теперь жалеет и надеется на воссоединения с супругой.
«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом, — приводит портал „Дни.ru“ слова Аршавина. — Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить».
Сейчас футболист, по его словам, надеется, что Алиса не подаст на развод и ситуация разрешится благополучным для семьи способом. Сама она, к слову, не уверена, стоит ли рушить брак из-за измен мужа.
Об уходе от Андрея Аршавина его супруга Алиса, напомним, сообщила еще в октябре, добавив, что это ее окончательное решение.