На Урале чемпионку мира по фитнесу поймали на торговле наркотиками

Спортсменка из Екатеринбурга задержана полицией с поличным
В Екатеринбурге при продаже наркотиков поймана чемпионка России по фитнесу Яна Владимирова. Об этом сообщил источник «URA.RU». В полиции факт задержания косвенно подтвердили.
«Я не могу говорить о персональных данных задержанной и весе изъятого зелья, но могу сказать, что того количества наркотиков, что она продавала, хватает для возбуждения уголовного дела», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Яна Владимирова известна тем, что она является действующей двукратной абсолютной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира, трехкратной вице-чемпионкой «Мисс Вселенная».