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07 ноября 2017
Главные новости 
13:15  07 ноября 2017 0

На Урале чемпионку мира по фитнесу поймали на торговле наркотиками

Спортсменка из Екатеринбурга задержана полицией с поличнымФото: личная страница Владимировой на Facebook

В Екатеринбурге при продаже наркотиков поймана чемпионка России по фитнесу Яна Владимирова. Об этом сообщил источник «URA.RU». В полиции факт задержания косвенно подтвердили.

«Я не могу говорить о персональных данных задержанной и весе изъятого зелья, но могу сказать, что того количества наркотиков, что она продавала, хватает для возбуждения уголовного дела», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Яна Владимирова известна тем, что она является действующей двукратной абсолютной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира, трехкратной вице-чемпионкой «Мисс Вселенная».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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