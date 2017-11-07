13:24 07 ноября 2017 0

В Тюмени в аварию попала машина из правительственного гаража (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени набирает популярность видеоролик, на котором запечатлено небольшое ДТП, случившееся в минувшие выходные. Интерес к нему объясняется тем, что одна из машин-участниц аварии принадлежит администрации области и, по одной из версий, используется для нужд губернатора Владимира Якушева.

Короткий видеоролик под названием «Toyota Land Cruiser c мигалкой на улице Республики скрылся с места ДТП» за несколько часов собрал больше двух тысяч просмотров. Ролик был опубликован и на популярном форуме тюменских автолюбителей Car72.ru. Пользователи отмечают, что водитель джипа совершал разворот через две сплошные.

Видео: WWW.CAR72.RU, Youtube

«От места ДТП чуть дальше, метрах в 70 по направлению движения автомобиля с регистратором, есть регулируемый перекрёсток, на котором, несмотря на знак „Движение только прямо“ и знак дополнительной информации 8.5.4 „Время действия“, вполне можно развернуться, используя парковочный карман или с заездом во двор, как делают все добропорядочные автолюбители, соблюдающие ПДД, — написал пользователь под именем Scharnhorst. — Потери во времени: около 1 минуты, с учётом разрешённой скорости — 1 км пути».

Автор видео уточнил, что сирена у автомобиля не работала, включен был лишь маячок, и после разрешения всех формальностей водитель джипа, действительно, уехал с места ДТП.

Источник агентства в администрации рассказал, что машина была без пассажира. По законодательству, автомобили, используемые руководителями регионов, могут быть оборудованы проблесковыми маячками и имеют определенные преимущества в совершении ряда маневров. В данном инциденте именно ими и воспользовался водитель.

В Центре транспортного обеспечения управления делами правительства Тюменской области факт инцидента подтвердили. «В ходе происшествия никто не пострадал. Автомобили получили незначительные царапины. Инцидент был урегулирован на месте, о чем второй участник ДТП сообщил в дежурную часть ГИБДД. Участники друг к другу претензий не имеют. В отношении водителя Центра транспортного обеспечения проводится служебная проверка», — сообщили в центре.