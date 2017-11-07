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07 ноября 2017
14:52  07 ноября 2017 0

Себестоимость iPhone X оценили в 20 тысяч рублей

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , apple, гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Apple получает прибыль в 64%Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Себестоимость iPnone X была оценена в 21 750 рублей. Специалисты аналитической компании TechInsights выяснили, во сколько Apple обходятся компоненты флагмана, старт продаж которого в России состоялся 3 ноября.

Аналитики подсчитали стоимость компонентов и пришли к выводу, что они обходятся производителю в 375,5 доллара (21 750 рублей). Эксперты указали, что маржинальность этого продукта составляет 64%. Отмечается, что у восьмой модели iPhone уровень маржи равен 59%. Этот смартфон является обновленной «семеркой», в то время как «икс» имеет абсолютно новый дизайн. Экран в 5,8 дюйма обходится Apple в 65,5 доллара (3 800 рублей), в отличии от экрана iPhone 8, который стоит 36 долларов (2 106 рублей).

Также в последней модели используется технология Super Amoled, обеспечивающая экрану более яркие цвета и делающая дизайн более «тонким» (на iPhone 8 стоял ЖК-экран). Дороже стал и корпус телефона. Теперь он состоит из стали стоимостью 36 долларов, которая обходится «яблочной» компании в 2 106 рублей.

В России последняя модель смартфона от Apple с памятью 256 Гбайт стоит 91 990 рублей. iPhone X с объемом памяти в 64 Гбайт можно приобрести за 79 990 рублей, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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