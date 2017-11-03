17:22 03 ноября 2017 0

Стоимость iPhone X варьируется от 80 до 92 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

3 ноября начались продажи iPhone X во всем мире. Стоимость телефона в России варьируется от 80 до 92 тысяч рублей в зависимости от размера памяти. В Аpple заявили, что количество телефонов в первой партии — ограничено, но сколько именно они готовы продать, не уточнили. Предзаказы на первую партию устройств в России были оформлены за три минуты, а с 31 октября у магазина re: Store на Тверской в Москве начала появляться очередь. К старту продаж она превысила уже 500 человек. О том, кто же эти люди, которые готовы ночевать на улице ради нового iPhone, выяснял корреспондент «URA.RU».

Молодым ребятам клеили стикеры в соответствии с их местом в очереди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уже за несколько десятков метров до входа к магазину к корреспонденту «URA.RU» начали подходить молодые люди, интересуясь, не хочет ли он купить новенький iPhone. Они предлагали купить телефон у них, правда, с солидной наценкой в 20-30 тысяч рублей, в зависимости от модели.

Большая часть стоящих в очереди — это молодые 20-летние парни, реже — девушки того же возраста, встречаются и бородатые мужчины с южным акцентом. Все они не похожи на тех, кто с легкостью может позволить себе покупку в 91 тысячу рублей. Большинство стоящих в очереди не выглядят счастливыми.

Многие признаются, что покупают гаджет не для себя, а на перепродажу. Так, молодой парень, представившийся Игорем, признался, что стоит здесь уже четыре дня, из них только один день он ночевал дома. Он только что купил телефон и выглядит измотанным. «Хотел поднять денег и купил четыре телефона.

Прямо здесь и прямо сейчас можно продать каждый телефон на 15 тысяч дороже, а если подождать до вечера и пойти в другое место пойти — то можно и на 50 тысяч дороже»,

— говорит Игорь корреспонденту «URA.RU». О том, чем он еще зарабатывает на хлеб, он говорить отказался.

Девушка 20-ти лет по имени Алена утверждает, что хочет купить два телефона: для себя и для мамы. Она сидит на пуфике, который положила прямо на тротуар, укрывшись пледом. «Я здесь уже сутки, пришла с друзьями за компанию, у мамы скоро день рождения, хочу ее порадовать. Взяла с собой стул, теплую одежду, варежки, носки», — говорит Алена. Она студентка, но уверяет, что у нее есть подработка, которая позволяет ей совершать такие покупки.

Большинство провело в очереди несколько суток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Друг Алены по имени Филипп считает, что стоять в очереди не так уж и тяжело. Ночью мэрия Москвы привезла в автобус, в котором можно было погреться. Кроме того, стоящим в очереди раздавали пиццу и горячие напитки. Филипп — студент, но помимо этого занимается еще и продажей кроссовок. «Юбилейная версия самого уважаемого в мире телефона заслуживает такого внимания. Это ведь новые технологии, опережающие своих оппонентов на ближайшие два года в плане прогресса», — говорит Филипп. Как и Алена, он купит два телефона: один для себя, второй — на перепродажу. Перепродав второй гаджет, он хочет хоть как-то «отбить» высокую стоимость iPhone.

Однако есть и те, кто, судя по всему, простоял очередь зря — один из них студент МИФИ Андрей, который собирается открывать бизнес, связанный с 3d-принтерами. В очереди он стоит уже больше суток.

«Вначале была организована хорошая очередь, по спискам, но за час до начала официальной регистрации на продажу влезли 30-40 крепких парней кавказской внешности, и всех отодвинули,

после этого остальные ринулись вперед, и вся организация рухнула», — говорит Андрей. Когда Андрей пришел, он был 100-м месте, теперь оказался на 350-м. Он говорит, что полицейский, патрулирующий Тверскую, вначале пытался повлиять на ситуацию, но крепкие парни его просто «отодвинули». «Он пытался противостоять этим ребятам, но, когда встретил сопротивление, перестал с ними бороться. Сама ситуация крайне несправедливая», — считает Андрей.

Люди южной внешности, стоящие неподалеку с корреспондентом «URA.RU», говорить отказались, ограничившись лишь одной фразой: «Мы уже Айфон купили, мы уже кайфуем».