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07 ноября 2017
Главные новости 
16:21  07 ноября 2017 5

«Другая Россия» сообщила о поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге. В доказательство привели отфотошопленные снимки «URA.RU». ФОТО

Члены партии почему-то пририсовали огонь к памятнику Ельцина на кадр «URA.RU»Фото: URA.RU

Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщили о поджоге памятника Борису Ельцину возле Ельцин Центра в Екатеринбурге. Акт вандализма якобы совершил националист, ранее воевавший на Донбассе.

«В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ „Вандализм“. Он доставлен в 9 отдел полиции Екатеринбурга, к нему прибыл адвокат по назначению», — написал на своей страничке в Twitter сопредседатель партии Александр Аверин.

Информацию об инциденте партия проиллюстрировала отфотошопленным снимком «URA.RU». Кадр, который использовали члены партии, был сделан еще в июле 2014 года. Изображение огня на снимок фотографа агентства было наложено позже.

На актуальных снимках, которые фотограф «URA.RU» сделал днем во вторник, 7 ноября, следов поджога не наблюдается.

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург
Актуальный снимок памятника. Следов поджога не видно
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщает агентство Nаtion news, акция по поджогу памятника не состоялась. В пресс-службе Ельцин Центра и свердловской полиции оперативно получить комментарии не удалось. В комментарии РБК представители Ельцин Центра заверили, что памятник не пострадал. Там добавили, что поджечь монумент злоумышленники не успели.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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