Экс-советник губернатора Зауралья лишился должности после проверки ОБЭП

Бывший советник губернатора Курганской области по финансовым вопросам Руслан Пустозеров лишился должности генерального директора АО «Курганфармация». Это сообщение подтвердили «URA.RU» в приемной организации.
Руслан Пустозеров был освобожден от должности еще 23 октября, на этом посту он проработал один год и четыре месяца. «Причины я назвать не могу», — сказал секретарь приемной. Обязанности гендиректора сейчас исполняет Евгения Кобызева, которая ранее была понижена в должности до исполнительного директора.
По данным источников «URA.RU», в учреждении проводил проверки ОБЭП, была выявлена недостача в несколько миллионов рублей. Проверить эту информацию оперативно в пресс-службе УМВД области не удалось. Корреспондент агентства направил в ведомство официальный запрос.
Гендиректор «Курганфармация» Евгения Кобызева отметила, что на предприятии проходила «комплексная проверка в целом по всей финансово-хозяйственной деятельности». «Результаты ее пока не известны. Возможно, она еще не окончена. Кадровое решение принял Совет директоров, комментировать его я не могу», — отметила она.
ОАО «Курганфармация» — крупнейшая аптечная сеть Зауралья. По данным справочной системы «Контр.фокус», учредителем 100% является департамент государственного имущества и промышленной политики региона.