Пять пар близнецов родилось в Курганском перинатальном центре

Пять пар близнецов и малыши-богатыри появились на свет в Кургане

В Курганском областном перинатальном центре в октябре появились на свет пять пар близнецов. Всего в медучреждении приняли свыше 310 родов. Об этом сообщает департамент здравоохранения.

«В октябре в Курганском областном перинатальном центре на свет появилось более 310 малышей. Среди них пять пар близнецов: две пары мальчиков, две пары девочек и одна удивительная двойня, где родились брат и сестра», — сообщили в депздраве.

Первенцами стали почти треть малышей и примерно столько же стали в семьях вторыми детьми. Свыше 60 новорожденных сделали свои семьи многодетными, примерно 20 родились четвертыми, пятыми — более 10, шестыми и последующими — семеро малышей.

В роддоме по улице Советской в октябре родилось 130 младенцев. Самый крупный — мальчик весом 4520 г и ростом 57 см, ставший у мамы первенцем. Самая крупная девочка весом 4250 г и ростом 55 см стала третьим ребенком в семье. 56 женщин впервые стали мамами, 68 семей пополнились вторыми и третьими детьми. Несколько мам уже имели четверых, пятерых, а две женщины родили восьмого и десятого ребенка.