Общество

Пять пар близнецов родилось в Курганском перинатальном центре

22 ноября 2025 в 15:32
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганском областном перинатальном центре в октябре появились на свет пять пар близнецов. Всего в медучреждении приняли свыше  310  родов. Об этом сообщает департамент здравоохранения.

«В октябре в Курганском областном перинатальном центре на свет появилось более  310  малышей. Среди них пять пар близнецов: две пары мальчиков, две пары девочек и одна удивительная двойня, где родились брат и сестра», —  сообщили в депздраве.

Первенцами стали почти треть малышей и примерно столько же стали в семьях вторыми детьми. Свыше  60  новорожденных сделали свои семьи многодетными,  примерно  20  родились четвертыми, пятыми — более 10, шестыми и последующими — семеро малышей.

В роддоме по улице Советской в октябре родилось 130 младенцев. Самый крупный — мальчик весом  4520  г и ростом 57 см, ставший у мамы первенцем. Самая крупная девочка весом  4250  г и ростом  55  см стала третьим ребенком в семье. 56 женщин впервые стали мамами, 68 семей пополнились вторыми и третьими детьми. Несколько мам уже имели четверых, пятерых, а две женщины родили восьмого и десятого ребенка.

Ранее сообщалось, что в Курганском областном перинатальном центре в октябре приняли рекордное число родов. Такие цифры зафиксированы впервые за два года.

Следующий материал