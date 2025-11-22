Неисправный холодильник спровоцировал пожар в Кургане, спасены два человека. Видео
Сотрудники МЧС спасли в Кургане двух человек при пожаре в пятиэтажке
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане спасли двух человек во время пожара в многоквартирном доме на улице Чернореченская. По предварительным данным, возгорание произошло из-за старого холодильника. О происшествии сообщает МЧС.
«Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки по улице Чернореченская. Пожарные спасли двух человек с помощью масок спасаемого. Огонь на пяти квадратах ликвидировали девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.
Предварительная причина пожара — старый неисправный холодильник, стоявший в квартире. МЧС также рекомендует вовремя менять проводку, не перегружать электросеть и при малейших признаках неисправности сразу отключать приборы.
Ранее в Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Радионова. В селе Маслянское Шадринского округа горел жилой дом и пристрой, а в микрорайоне Рябково Кургана случился крупный пожар в жилом доме.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!