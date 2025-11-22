Сотрудники МЧС спасли в Кургане двух человек при пожаре в пятиэтажке Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане спасли двух человек во время пожара в многоквартирном доме на улице Чернореченская. По предварительным данным, возгорание произошло из-за старого холодильника. О происшествии сообщает МЧС.

«Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажки по улице Чернореченская. Пожарные спасли двух человек с помощью масок спасаемого. Огонь на пяти квадратах ликвидировали девять специалистов и три единицы техники чрезвычайного ведомства», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Предварительная причина пожара — старый неисправный холодильник, стоявший в квартире. МЧС также рекомендует вовремя менять проводку, не перегружать электросеть и при малейших признаках неисправности сразу отключать приборы.

