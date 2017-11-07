{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Ямала
16:09  07 ноября 2017 0

Путин запустит важный арктический проект на Ямале

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин лично перережет красную лену на запуске завода «Ямал-СПГ»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во второй половине ноября на Ямале будет запущен завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Ожидается, что на торжественной церемонии открытия завода будет присутствовать президент Владимир Путин, сообщают собственные источники «URA.RU».

Строительство завода «Ямал-СПГ» — один из крупнейших и один из самых значимых арктических проектов не только для Ямала, но и для всей России. Президент уже неоднократно отмечал важность этого объекта и перспективы, которые он открывает для страны. Запуск завода позволит стране войти в число мировых лидеров по производству СПГ. При этом эксперты отмечали, что будущее именно за сжиженным природным газом, который «не привязан к трубе» и который можно поставлять практически в любую точку света танкерами по воде.

Планируемая мощность завода — 16,5 млн тонн. Он расположен на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров