Путин запустит важный арктический проект на Ямале

Во второй половине ноября на Ямале будет запущен завод по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». Ожидается, что на торжественной церемонии открытия завода будет присутствовать президент Владимир Путин, сообщают собственные источники «URA.RU».
Строительство завода «Ямал-СПГ» — один из крупнейших и один из самых значимых арктических проектов не только для Ямала, но и для всей России. Президент уже неоднократно отмечал важность этого объекта и перспективы, которые он открывает для страны. Запуск завода позволит стране войти в число мировых лидеров по производству СПГ. При этом эксперты отмечали, что будущее именно за сжиженным природным газом, который «не привязан к трубе» и который можно поставлять практически в любую точку света танкерами по воде.
Планируемая мощность завода — 16,5 млн тонн. Он расположен на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов.