Сотрудники ВТБ24 ушли работать в «Открытие»

01:47 08 ноября 2017 0

Задорнов будет назначен главой «Открытия» после завершения работы временной администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В состав временной администрации банка «ФК Открытие» вошли 12 сотрудников ВТБ 24. Об этом сообщается в приказе ЦБ, опубликованном в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности компаний.

В документах также отмечается, что в состав временной администрации «Открытия» включен и вице-президент ВТБ 24 Денис Гузовский.

С 29 августа банк «ФК Открытие» находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора. Банк России войдет в капитал «Открытия» в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С конца августа в «ФК Открытие» начала работу временная администрация, в которую изначально вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании фонда.

В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что нынешний глава ВТБ24 Михаил Задорнов возглавит «Открытие» после завершения работы в нем временной администрации.