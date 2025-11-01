Болельщик «Реала» умер из-за Мбаппе, который не смог забить в ворота

После промаха форварда команды болельщик упал в обморок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Израильский фанат мадридского «Реала» погиб после промаха форварда команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Sport.es.

«Израильский клуб болельщиков „Реала“ подтвердил смерть Игаля Бродкина, который перенес остановку сердца во время матча между „Реалом“ и „Барселоной“, — пишет издание. Во время матча между „Реалом“ и „Барселоной“ на стадионе „Сантьяго Бернабеу“ в Мадриде 50-летний болельщик потерял сознание на трибунах и скончался в больнице.

Инцидент произошел в заключительной части поединка, когда игроки обеих команд устроили потасовку у скамейки запасных, сообщает информационное агентство со ссылкой на очевидцев событий. Уточняется, что израильский болельщик по фамилии Бродкин потерял сознание после промаха одного из французских игроков. Судьи не остановили матч, однако медики, находившиеся на стадионе, оперативно оказали фанату первую помощь. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь.

