Белый дом сделал громкое заявление о революции 1917 года

03:14 08 ноября 2017 0

Белый дом дал оценку Октябрьской революции Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Белый дом заявил, что за сто лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России, больше 100 миллионов человек стали жертвами «тоталитарных коммунистических режимов». Всех их якобы подвергли эксплуатации, насилию и неописуемому разорению.

«Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем. Граждане, стремящиеся к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха», — приводит RT сообщение Белого дома.

Революция, как добавляют авторы, породила Советский союз и его «темные десятилетия угнетающего коммунизма», что стало следствием политической идеологии, которая не совместима со свободой и процветаним человеческой жизни.

В 1917 году, напомним, Соединенные Штаты не признали произошедшую революцию и приняли сторону белогвардейцев. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены только спустя 16 лет — в 1933 году.