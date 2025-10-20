Логотип РИА URA.RU
ВС РФ разорвали сложную линию обороны в районе Новопавловки

Пушилин: российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском
20 октября 2025 в 11:40
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве многоуровневой линии обороны Вооруженных сил Украины в районе Новопавловки. Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении.

«На красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», — сообщил Пушилин в эфире «России 24».

По его словам, в Красноармейске продолжаются тяжелые бои, а российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожного узла. Прорыв обороны создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в этом секторе фронта.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступление на красноармейско-дмитровскую агломерацию, а наиболее ожесточенные бои идут в южных районах Красноармейска и на его подступах. Командование ВСУ перебросило в этот район подготовленные подразделения для сдерживания атаки, что, по данным Генштаба РФ, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

