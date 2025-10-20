ВС РФ разорвали сложную линию обороны в районе Новопавловки

ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве многоуровневой линии обороны Вооруженных сил Украины в районе Новопавловки. Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении.

«На красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», — сообщил Пушилин в эфире «России 24».

По его словам, в Красноармейске продолжаются тяжелые бои, а российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожного узла. Прорыв обороны создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в этом секторе фронта.

