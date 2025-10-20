ВС РФ разорвали сложную линию обороны в районе Новопавловки
ВС РФ прорвали многоуровневую оборону ВСУ в районе Новопавловки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве многоуровневой линии обороны Вооруженных сил Украины в районе Новопавловки. Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении.
«На красноармейском направлении наши бойцы разорвали достаточно серьезную линию обороны в районе Новопавловки. Она была многоуровневая — это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», — сообщил Пушилин в эфире «России 24».
По его словам, в Красноармейске продолжаются тяжелые бои, а российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожного узла. Прорыв обороны создает условия для дальнейшего наступления российских подразделений в этом секторе фронта.
Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступление на красноармейско-дмитровскую агломерацию, а наиболее ожесточенные бои идут в южных районах Красноармейска и на его подступах. Командование ВСУ перебросило в этот район подготовленные подразделения для сдерживания атаки, что, по данным Генштаба РФ, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта.
