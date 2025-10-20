Shot: жена Геннадия Хазанова избавилась от всего имущества в России вслед за мужем

Злата Эльбаум — жена народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова продала недвижимость в России более чем на 250 миллионов рублей. Информация об этом появилась в Telegram.

«77-летняя супруга народного артиста РФ избавилась от дома площадью около 1200 квадратов с участком 7500 квадратов в деревне Фоминское в Троицке. Стоимость поместья, скрытого за деревьями, — в районе 120 миллионов рублей», — пишет SHOT. По данным канала, Эльбаум примерно за 33 миллиона рублей продала еще 165-метровую квартиру в элитном поселке в Подмосковье. Отмечается, что вместе с мужем она поровну делила право на квартиру на Арбате. Но супруги якобы избавились от жилья. Доля жены, как утверждает канал, оценивалась в более 100 миллионов рублей.