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Главные новости Пермского края
07:53  08 ноября 2017 0

Пермяк до смерти забил будущую тещу, пытаясь помириться с возлюбленной

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, удар, крик, кулак, агрессия, ненависть, оскал
Пьяный мужчина хотел наладить отношения со своей девушкойФото: depositphotos.com © URA.RU

В Губахе правоохранительные органы задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве матери своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, вечером 1 ноября пьяный мужчина пришел в квартиру своей будущей тещи, чтобы наладить отношения с ее дочерью. Так и не пообщавшись с возлюбленной, мужчина решил выместить гнев на ее матери. В ходе произошедшей ссоры женщина получила несколько ударов кулаками и ногами и от полученных травм скончалась на месте.

Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Мужчина обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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