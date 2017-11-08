В Губахе правоохранительные органы задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве матери своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.
По версии следствия, вечером 1 ноября пьяный мужчина пришел в квартиру своей будущей тещи, чтобы наладить отношения с ее дочерью. Так и не пообщавшись с возлюбленной, мужчина решил выместить гнев на ее матери. В ходе произошедшей ссоры женщина получила несколько ударов кулаками и ногами и от полученных травм скончалась на месте.
Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Мужчина обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.