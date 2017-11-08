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08 ноября 2017
07 ноября 2017
08:57  08 ноября 2017 0

Глава фонда «Русь сидящая» эмигрировала из России в Германию

Романова уже несколько месяцев живет в ЕвропеФото: личная страница Ольги Романовой в Facebook

Создательница и глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова уехала в Германию. Общественница сообщила, что боится быть лишенной свободы из-за обвинений со стороны ФСИН в «хищении бюджетных средств в особо крупном размере».

Романова отметила в Facebook, что покинула страну после обысков в офисе «Руси сидящей». По ее словам, поводом для них стал «донос» замдиректора ФСИН Анатолия Рудого. Тот якобы обвинил общественницу в том, что ее организация «ЭрЭс», связанная с «Русью сидящей», не исполнила обязательства по контракту со Всемирным банком о проведении лекций для заключенных и их родственников.

Романова уверяет, что общественники на самом деле изучили потребности заключенных в получении «элементарных финансовых знаний», прочитали сотню лекций, подготовили различные брошюры. «Однако я твердо знаю одно: чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала», — рассказала Романова.

Лето она провела во Франции и Италии, а с 1 сентября переехала в Германию, получив предложение о работе «в одном из респектабельных немецких фондов». В «Руси сидящей» общественница взяла отпуск за свой счет.

Обыски в «Руси сидящей» прошли в июне 2017 года. В правозащитной организации тогда сообщили, что поводом стала доследственная проверка на предмет хищения бюджетных средств, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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