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Главные новости Челябинской области
11:00  08 ноября 2017 0

Челябинский автобус номер «шыисят два» стал интернет-мемом. ФОТО

Пользователи оценили юмор водителяФото: pikabu.ru

Пользователи соцсетей обсуждают креатив челябинского водителя, сэкономившего на мойке автобуса. Пассажиры пытаются понять, почему именно таким способом тот обозначил номер маршрута.

Челябинцы уже сутки выкладывают в соцсетях фото грязного автобуса, на заднем стекле которого номер маршрута продублирован фразой «шыисят два». Часть пользователей строит версии о том, является ли эта безграмотность умышленной. Другие ищут на снимке признаки работы фоторедактора.

«Хуже когда ты догоняешь автобус с такой надписью, залетаешь в салон весь запыханный, и через время понимаешь что едешь не туда, потому что это „шыисят тры“», — шутит пользователь hiddenfile на портале Pikabu. «Эх, совсем безграмотные люди пошли. Забывают про простое правило — жи/ши пиши с „и“. Вот шиисят два — другое дело!», — отметил zyglrokss.

Некоторые комментаторы проявили фантазию и дополнили вид автобуса сзади:

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Комментаторы соревнуются в изобретательности Фото: Pikabu

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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